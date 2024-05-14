وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان يصل بغداد

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد، برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب.

وبحسب بيان لوزارة المالية، فإن هدف الوفد من الزيارة هو مناقشة تعديل جداول قانون الموازنة وحل المشاكل والمعوقات التي تظهر خلال تعديل قانون حصة إقليم كوردستان.

وتبلغ موازنة العراق لعام 2024، 228 تريليون دينار، وسط عجزٍ بلغ مستوى مرتفع مقارنةً بعام 2023 الماضي، ويقدر بأكثر من 80 تريليون دينار، حيث خُصِّص أكثر من 100 تريليون دينار لرواتب الموظفين، بينما ينتظر البرلمان إرسال جدول الموازنة.

وتسببت حصة محافظات وسط العراق وجنوبه- خاصةً تلك التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والمشاكل الخدمية- بصراعٍ بين الكتل البرلمانية لعدم رضاها عن الموازنة المخصصة لمحافظاتها.