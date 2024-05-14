سیاسة

وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان يصل بغداد

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد، برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب.

وبحسب بيان لوزارة المالية، فإن هدف الوفد من الزيارة هو مناقشة تعديل جداول قانون الموازنة وحل المشاكل والمعوقات التي تظهر خلال تعديل قانون حصة إقليم كوردستان.

وتبلغ موازنة العراق لعام 2024، 228 تريليون دينار، وسط عجزٍ بلغ مستوى مرتفع مقارنةً بعام 2023 الماضي، ويقدر بأكثر من 80 تريليون دينار، حيث خُصِّص أكثر من 100 تريليون دينار لرواتب الموظفين، بينما ينتظر البرلمان إرسال جدول الموازنة.

وتسببت حصة محافظات وسط العراق وجنوبه- خاصةً تلك التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والمشاكل الخدمية- بصراعٍ بين الكتل البرلمانية لعدم رضاها عن الموازنة المخصصة لمحافظاتها.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف