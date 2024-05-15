التحالف يجدّد دعمه ومساندته لوزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- جدّد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق، التأكيد على استمرار تقديم الدعم والمساندة لوزارة البيشمركة.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، أمس الثلاثاء، بكبير مسؤولي المستشارين العسكريين في التحالف الجنرال إيكر، ونائبه الجنرال هام.

وناقش اللقاء، قضايا شاملة متعلقة بعملية إصلاح البيشمركة وأهمية مساعدة التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش والأمن العراقيين، وفق بيانٍ لوزارة البيشمركة.

وبحسب البيان ذاته، من المقرر أن يغادر الجنرال إيكر منصبه، ويحل مكانه نائبه الجنرال هام.