ريال مدريد يسحق ألافيس بخماسية نظيفة

أربيل (كوردستان 24)- سحق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم ضيفه ألافيس بخماسية نظيفة بينها ثنائية لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الثلثاء، في المرحلة السادسة والثلاثين.

والفوز هو التاسع توالياً لـ"لوس بلانكوس" علماً بأنه حسم لقب "لا ليغا" في الرابع من أيار الحالي (المرحلة 34)، قبل أن يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ الألماني (فاز 4-3 باجمالي المباراتين) لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الأوّل من حزيران المقبل على ملعب "ويمبلي".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 93 نقطة متقدماً بفارق 17 نقطة عن برشلونة الذي يلعب ضد ألميريا في هذه الجولة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وافتتح هداف ريال مدريد الإنكليزي جود بيلينغهام التسجيل بعد مرور 10 دقائق رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً هذا الموسم في الدوري المحلي متخلفاً بفارق هدف واحد عن مهاجم جيرونا الأوكراني ارتيم دوفبيك.

وأضاف فينيسيوس جونيور الثاني بتمريرة من الفرنسي إدوار كامافينغا ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (27) قبل أن يعزز الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي تقدم فريقه بالثالث إثر تمريرة من بيليغهام ليسدد الكرة في سقف الشبكة (45+1).

وأضاف ريال هدفين في الشوط الثاني عبر فينيسيوس (70)بتمريرة من بيلينغهام أيضاً، قبل أن يختتم الجناح التركي الشاب أردا غولر (19 عاما) مهرجان الأهداف (81)، مسجلاً رابع أهدافه في 11 مباراة خاضها علماً بأنه غاب لأشهر عدة بداعي الإصابة.