رئيس الوزراء يهنّئ اتحاد معلمي كوردستان بذكرى تأسيسه الـ 62

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اتحاد معلمي كوردستان بمناسبة الذكرى الـ 62 على تأسيسه، متمنياً المزيد من التقدم لجميع المعلمين.

وقال مسرور بارزاني في بيان التهنئة، إن اتحاد معلمي كوردستان "تأسس في فترةٍ عصيبة وله تاريخ مشرق من النضال التنظيمي والمهني والدفاع عن حقوق المعلمين ومطالبهم، كذلك الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان".

وأعرب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان عن تقديره واحترامه للدور المهم الذي يلعبه معلمو كوردستان في تعليم الأجيال.

وتمنّى مسرور بارزاني أن يواصل معلمو كوردستان "واجبهم المقدس في تنمية الفكر الوطني وتعليم طلابنا وأجيالنا تعليماً صحيحاً ومبتكراً وأن يحبوا كوردستان ويدافعوا عن المكتسبات الوطنية والكيان الدستوري لإقليم كوردستان".

وفيما يأتي نص البيان:

بمناسبة الذكرى الـ 62 لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، أتقدم بالتهنئة الحارة لرئيس وأعضاء مكتب الأمانة العامة وجميع معلمي كوردستان وأتمنى لهم التقدم.

تأسس اتحاد معلمي كوردستان في وقت صعب وله تاريخ مشرق من النضال التنظيمي والمهني والدفاع عن حقوق ومطالب معلمي كوردستان والدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

نحترم ونقدر الدور المهم الذي يلعبه معلمو كوردستان في تعليم أجيالنا.

آمل أن يواصل معلمو كوردستان واجبهم المقدس في تنمية الفكر الوطني وتعليم طلابنا وأجيالنا تعليماً صحيحاً ومبتكراً وأن يحبوا كوردستان ويدافعوا عن المكتسبات الوطنية والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

15/5/2024