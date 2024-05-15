منطقة بارزان.. مثال لحماية البيئة في كوردستان والمنطقة

أربيل (كوردستان24)- أصبحت منطقة بارزان شمال مدينة أربيل مثالاً بارزاً في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عام.

تعود جذور الصداقة بين الانسان والحياة البرية في منطقة بارزان الى أكثر من قرن، إلحاق الاذى بالحيوانات البرية وصيدها خط أحمر في المنطقة، وفي حال إصابة حيوان بري او إصابته، يتحمل أهل المنطقة مسؤولية علاجهم.

وقال الناشط المدني في منطقة بارزان ابراهيم شيرواني لكوردستان24 "أصبحت حماية البيئة ثقافة بين سكان المنطقة صغاراً وكباراً، ويشعرون بأنه من واجبهم حماية البيئة، يحافظون على البيئة لابقائها أفضل وأجمل سواء كانت الغابات او الحيوانات البرية".

الحاق الاذى بالحيوانات البرية في منطقة بارزان خط أحمر، وفي حالة مرض حيوان بري، يتحمل اهالي المنطقة مسؤولية علاجه ومن ثم إعادته الى الطبيعة، وهذه ثقافة يمكن نقلها الى المناطق الاخرى في كوردستان.

وقال الخبير البيئي الدكتور كارزان محمد متحدثاً عن حماية البيئة في منطقة بارزان "هذه الثقافة تعود لشيوخ منطقة بارزان منذ عشرات السنين ومستمرة حتى الان، ويمكن للمناطق الاخرى في كوردستان ان تحذوا حذو منطقة بارزان في حماية البيئة".

حماية البيئة والحياة البرية في إقليم كوردستان نظم بموجب القانون رقم 14 المادة 1 لسنة 2022، والتشكيلة الحكومية التاسعة جعلت حماية البيئة من اولوياتها، وتهدف الحكومة الى جعل ثقافة حماية البيئة في كافة مناطق إقليم كوردستان مثل منطقة بارزان.