برعاية إعلامية لـ كوردستان24.. انطلاق مهرجان الزي الكوردي الثاني في زاخو

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق اليوم الأربعاء 15 أيار 2024، فعاليات مهرجان الزي الكوردي الثاني في زاخو برعاية إعلامية لـمؤسسة كوردستان 24، والذي يستمر يومي الأربعاء والخميس.

ويشارك في المهرجان- الذي يهدف للحفاظ على الثقافة الكوردية – أشخاص من أجزاء كوردستان الأربعة.

يقول الكاتب الكوردي من كوردستان سوريا، كوني ڕەش لـ كوردستان 24، إن الكورد من أجزاء كوردستان الأربعة اجتمعوا هنا، كان حلمي، لأن هذا يعني بقاءنا، والدبكة والملابس والموسيقى الكوردية هي من مفاخر أمتنا.

من جانبه، قال مصمم الزي الكوردي، مديح مارديني لـ كوردستان24: سنوزع التصاميم والملابس الكوردية على المشاركين من أجزاء كوردستان الأربعة، وهي فرصة للتعرف على بعضهم الآخر.

بدوره، أشار منظم المهرجان شفان عبدي لـ كوردستان24، إلى أن المهرجان سيتضمن عدة فعاليات، سيكون اليوم الأول مخصصاً لعرض لوحات فنية وجلسات غنائية وموسيقية، وجلسات ثقافية في الفترة المسائية.

وأضاف: أما اليوم الثاني، فسيكون مخصصاً لإحياء فقرة فنية بمشاركة فنان كوردستان تركيا آي نور دوغان.