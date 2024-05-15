نيجيرفان بارزاني يهنّئ معلمي كوردستان بذكرى تأسيس اتحادهم

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، معلمي كوردستان بذكرى تأسيس اتحادهم الـ 62، متمنياً لهم دوام الموفقية والتقدم.

واعتبر نيجيرفان بارزاني في بيانٍ له، الأربعاء، أن المعلمين والمدرسين "يمثلون واحدة من أهم الشرائح وركيزة لتقدم المجتمع"، مؤكداً على أنهم "يستحقون حياة ومعيشة جيدة مضمونة ومطمئنة".

وفيما يأتي نص البيان:

في الذكرى الثانية والستين لتأسيسه، أتقدم بتهاني الحارة لمكتب سكرتارية اتحاد معلمي كوردستان وجميع المعلمين والمدرسين في كوردستان، راجياً لهم الموفقية ودوام التقدم، وأنظر بعين التقدير والامتنان لجهودهم وتأديتهم الرسالة التعليمية المباركة المتمثلة في تربية وتنشئة الأجيال.

المعلمون والمدرسون يمثلون واحدة من أهم الشرائح وركيزة لتقدم المجتمع، لذا نساند حقوقهم ومطالبهم المشروعة كافة، ونؤكد أنهم يستحقون حياة ومعيشة جيدة مضمونة ومطمئنة.

فدور المعلمين والمدرسين في أيام الثورة وفي عهد الحرية وإخلاصهم وصمودهم في الأوقات العصيبة للحيلولة دون توقف عملية التربية والتعليم لن ينسى أبداً.

في هذه المناسبة، نستذكر بتقدير جميع المعلمين والمدرسين الأعزاء الذي ناضلوا وضحوا بأرواحهم من أجل الحرية لشعبهم.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

15 أيار 2024