مفيدة يونس: توزيع الأراضي على موظفي كوردستان سيشمل المدنيين والعسكريين

أربيل (كوردستان 24)- قالت المستشارة القانونية لوزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 15 أيار 2024، إن توزيع الأراضي سيشمل الموظفين الذين خدموا أكثر من ثماني سنوات ولم يستفيدوا من استلام الأراضي.

جاء ذلك خلال مقابلة على شاشة كوردستان 24، قالت خلالها إن إجراءات توزيع الأراضي سيشمل الموظفين من المدنيين والعسكريين وقوى الأسايش (الأمن الداخلي).

وأضافت: أن قرار توزيع الأراضي سيشمل الموظفين الذين خدموا أكثر من ثماني سنوات ولم يستفيدوا من الحصول على الأراضي والمنازل والشقق في الماضي.

وأكدت أنه سيتم توزيع الأراضي على هؤلاء الموظفين من خلال استمارة، سيقوم الموظفون بملئها عبر دائراتهم، وسيتم تحديد الخدمة والحالة الشخصية للموظف وعدد أفراد الأسرة فيها.

وأضافت: بحسب النموذج المراد تعبئته، والنقاط المحددة في الدليل الإرشادي، فإن عملية توزيع الأراضي ستكون وفق القرعة، داخل كل بلدية، وسيتم تشكيل لجنة من البلديات وممثلي الدوائر المعنية، في عملية شفافة.

وأوضحت: نشرنا التعليمات في صحيفة الوقائع الكوردستانية أمس ليتم تنفيذها، وفيما يتعلق بالتعليمات الأخرى، فقد صدر كتاب إلى كافة البلديات لتجهيز الأراضي وتحديد مساحاتها على الخريطة.

وختمت حديثها قائلة: خلال اليومين المقبلين سنعقد اجتماعا آخر مع البلديات لجمع البيانات اللازمة عن عدد الموظفين.