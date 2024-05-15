شاخوان عبد الله: بدأنا خطوات عملية لإنهاء مشكلة فلاحي بلكانة جذرياً

أربيل (كوردستان 24)- أكّد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن البرلمان بدأ خطوات عملية لحلّ مشكلة قرية بلكانة بشكلٍ جذري.

جاء ذلك، في كلمةٍ له أثناء لقائه بعددٍ من نواب ووجهاء محافظة كركوك بقرية بلكانة، قال خلاله إن حل مشكلة المزارعين العرب في بلكانة هي مهمة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف عبد الله: هناك من يمنع الفلاحين الكورد من جني محاصيلهم، وحتى لو استمرت اعتصامات العرب الوافدين، فإن الفلاح الكوردي لن يمنح الحقوق، ولا يمكنه تشريع قوانين لمنح العرب حقوقهم وتعويضاتهم، حقوق هؤلاء عند الحكومة الاتحادية.

وتابع: بدأنا خطوات عملية من أجل إنهاء الموضوع بشكلٍ جذري، من خلال القراءة الأولى والثانية لقانون هيئة منح الملكية، وإلغاء قرارات مجلس الثورة ووصلنا لمرحلة التصويت، حتى التعويضات ستكون مجزية للعرب قبل الكورد.

ولفت إلى أن جميع النواب في المحافظة يؤيّدون وضع حلٍ جذري لكافة المشاكل بشكلٍ يرضي جميع الأطراف.

وأشار عبد الله إلى وجود نار فتنة في المنطقة، قائلاً: إذا اتسعت هذه النار فلن يستطيع البرلمان والحكومة حلّها، اليوم الحل في يدنا كنواب ووجهاء وشيوخ عشائر.

وكانت هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، دعت في وقتٍ سابق الحكومة الاتحادية إلى عدم السكوت حيال ما يتعرض له الفلاحون الكورد بكركوك من ظلمٍ واضطهاد.

دعوة الهيئة جاءت، رداً على استمرار الجيش العراقي بمنع المزارعين الكورد من جني محاصيلهم الزراعية في قرى بلكانة وسركران وساليي بمحافظة كركوك.

يأتي ذلك، في وقتٍ اعتصم مجموعة من العرب الوافدين داخل خيمٍ نصبوها في قرية بلكانة، لمنع الفلاحين الكورد من جني محاصيلهم، بغرض تحقيق مطالبهم التي تشمل وضع اليد على أراضي الكورد التي قدمها لهم النظام السابق كهدايا والاستيلاء على منازلهم.