زيباري وشواني يؤكّدان على التنسيق بين أربيل وبغداد لتنفيذ التوصيات الدولية

أربيل (كوردستان 24)- التقى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان د. ديندار زيباري، اليوم الأربعاء 15 أيار 2024، بوزير العدل العراقي خالد شواني لمناقشة عدة ملفات.

وبحسب بيان لمكتب التوصيات الدولية، أكد زيباري على ضرورة التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

في محور آخر من اللقاء، تطرق الجانبان إلى أهمية مشاركة حكومة إقليم كوردستان في الاجتماعات والمناقشات التي تعقد خارج العراق في مجال حقوق الإنسان، كالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتنفيذ توصياتها وتطوير الآلية المنفذة في إطار اللجنة الوطنية للرد على التقارير والتوصيات الدولية المتعلقة بالاتفاقيات التي انضم إليها العراق في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.

وأشار منسق التوصيات الدولية إلى أن حكومة إقليم كوردستان تحاول تنفيذ التوصيات الدولية، واتّخذت خطوات مهمة في مجال إصدار القوانين والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وحقوق مجتمعات العنف الأسري، ومكافحة الإرهاب والفساد والمخدرات والمؤثرات العقلية والعديد من المجالات الأخرى.

من جانبه، قال وزير العدل في الحكومة العراقية د. خالد شواني، إنه على الرغم من الجهود المتواصلة للامتثال للتوصيات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن حكومتي الإقليم والاتحادية "تواجهان تحديات في تنفيذ بعص التوصيات، مثل مصير المفقودين ومكافحة المخدرات والعديد من المجالات الأخرى".

وبشأن أهمية التنسيق بين الجانبين، قال وزير العدل: مستوى التنسيق بيننا حقق تقدماً جيداً في السابق وكانت البيانات والمعلومات والتعليقات ومشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان داخل العراق وخارجه، مشاركة فعالة وناجحة ومكملة لتقارير الجمهورية العراقية، وفي هذا الصدد ينبغي تطوير هذا التنسيق.