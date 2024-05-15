سیاسة

رئيس الحكومة يفتتح مركز الشيخ باز لرعاية المسنين في أربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 15 أيار (مايو) 2024، مركز الشيخ باز لرعاية المسنين في أربيل، والذي بناه مالك مجموعة شركات كار الشيخ باز برزنجي.

وبعد جولة تفقدية شملت مختلف أقسامه، ألقى رئيس الحكومة كلمة أمام عدد من كبار السن، ثمّن فيها جهود الشيخ باز في إنشاء هذا المركز المتطور والعصري.

كما حثّ رجال الأعمال والميسورين على أن يخطو الخطوة نفسها في تأسيس مراكز ودور مماثلة، بما يسهم في توفير رعاية كريمة للمسنين، ويصب في خدمة مواطني كوردستان.

وفي الختام، دعا رئيس الحكومة إلى احترام المسنين وتقدير دورهم، مشيراً إلى أن أبواب هذه المراكز ستكون مفتوحة لهم، وترحب بكل من يحتاج منهم إلى الدعم والرعاية.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف