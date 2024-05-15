قنصل فرنسا يزور غرفة تجارة وصناعة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، كيلان الحاج سعيد، عن لقاءٍ جمعه اليوم الأربعاء، بقنصل فرنسا يان بريم، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقال الحاج سعيد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، منذ 4 أشهر نعمل كفريق غرفة تجارة وصناعة أربيل على تجديد علاقاتنا مع جميع غرف التجارة في الدول الأخرى.

وأضاف: لدينا علاقات قوية رفيعة المستوى مع فرنسا، لذلك التقينا مع القنصل الفرنسي ونريد تعزيز علاقاتنا اقتصادياً، فلدينا علاقات اقتصادية وتجارية مع فرنسا، لكنها قد لا تكون كافية.

وتابع: علمنا من القنصل بافتتاح معرض كبير في باريس خلال الشهرين المقبلين، وخُصِّص مكان خاص لإقليم كوردستان، فضلاً عن إقامة أحد المنتديات الاقتصادية الكبرى في سبتمبر أيلول القادم في فرنسا.

مشيراً إلى هناك دعوة رسمية لمشاركة إقليم كوردستان في المؤتمر بوفدٍ اقتصادي.

في غضون ذلك، لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، إلى أن القنصل الفرنسي أشار خلال اللقاء، إلى زيارةٍ مرتقبة سيجريها وفدٌ رفيع المستوى من رجال الأعمال الفرنسيين للعراق وإقليم كوردستان، خاصةً أربيل.