سیاسة

مسرور بارزاني يشيد بعمل ونشاطات سرباز برزنجي في بريطانيا

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاربعاء 15 ايار 2024 عضو مجلس بلدية لامبث في بريطانيا.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان جيمس غولدمان، أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بعمل ونشاطات سرباز برزنجي عضو بلدية لامبث في بريطانيا، وتمنى له التوفيق في مهامه.

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أن الجالية الكوردية يجب أن تكون مثالاً ناجحا يحتذى به في البلدان التي يعيشون فيها.

بدوره شكر سرباز برزنجي عضو مجلس بلدية لامبث، رئيس حكومة إقليم كوردستان، وأبدى استعداده للعمل على تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

 

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