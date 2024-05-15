الرئيس بارزاني يستقبل عضو مجلس بلدية لامبث في بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء في مصيف صلاح الدين، عضو مجلس بلدية لامبث في بريطانيا، سرباز برزنجي.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول أهمية دور ومشاركة الجالية الكوردية في المهجر، خاصة دور الجالية الكوردية في المملكة المتحدة ودعمها ومساعدتها لنقل الخبرة المتقدمة لذلك البلد إلى إقليم كوردستان.

كما سلط الطرفان الضوء على التنسيق بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة لمزيد من التبادلات الثقافية والعلمية والسياسية والتجارية والتكنولوجية.

من جانبه، أبلغ سرباز برزنجي الرئيس بارزاني أنه سيبذل قصارى جهده لتحسين وتطوير العلاقات المختلفة بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة والتعريف بالقضية المشروعة للشعب الكوردي في كردستان وخارجها.

بدوره شكر الرئيس بارزاني سرباز برزنجي على الخدمات التي يقدمها لشعبه في الخارج وجهوده لإحياء ذكرى وافتتاح كل من صرحي حلبجة والأنفال في المراكز الرسمية في المملكة المتحدة.

وقال: إذا أتيحت الفرصة للكورد، فيمكنهم إثبات قدراتهم وهم ليسوا أقل من الدول الأخرى.

وتمنى الرئيس بارزاني لـ برزنجي النجاح والاستمرارية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بعملية الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت بحق الفيليين والبارزانيين كالإبادة الجماعية والهجوم الكيماوي على حلبجة والأنفال.

وفي ختام اللقاء، قدم عضو مجلس بلدية لامبث في بريطانيا، سرباز برزنجي، وسام الكرامة للرئيس بارزاني ومنحه له في ذكرى الأنفال لهذا العام.