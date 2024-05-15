سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير الفاتيكان لدى العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وسفير الفاتيكان لدى العراق ميتيا ليسكوفار
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وسفير الفاتيكان لدى العراق ميتيا ليسكوفار
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني سفير الفاتيكان لدى العراق ميتيا ليسكوفار

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 15 أيار (مايو) 2024، سفير الفاتيكان لدى العراق ميتيا ليسكوفار، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال الاجتماع، أعرب سفير الفاتيكان عن شكره وتقديره للجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من تنسيق وتعاون مع سفارة الفاتيكان، والمساهمة في إنجاح مهامها على أكمل وجه.

كذلك أثنى سفير الفاتيكان على دور حكومة إقليم كوردستان الفاعل في حماية حقوق جميع المكونات والدفاع عنها، ولا سيما المسيحيين في الإقليم.

من جهته، أكد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز ثقافة التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع، وجدد التأكيد على التزام إقليم كوردستان الراسخ بحماية حقوق جميع المكونات.

كما شكر رئيس الحكومة سفير الفاتيكان على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة.

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