سیاسة

رئيس وزراء سلوفاكيا يتعرض إلى إطلاق نار ونقله إلى المستشفى

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رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
العالم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو

أربيل (كوردستان 24)- تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأربعاء لإطلاق نار ونقل إلى المستشفى بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد كما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "دينيك ان ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن أن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار.

وقال مدير المستشفى في هذه البلدة إنه يجري نقل رئيس الوزراء إلى العاصمة.

وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.

وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها في بيان "أنا أشعر بالصدمة. أتمنى لروبرت فيكو التحلي بالكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من هذا الهجوم الوحشي وغير المسؤول".

من جهتها أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "الهجوم البشع" على رئيس الوزراء السلوفاكي.

 

المصدر: AFP

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