اقتصاد

المالية الاتحادية تودع مبلغ 443 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة مالية كوردستان

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الدينار العراقي
الدينار العراقي
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية الاتحادية أودعت مبلغ 443 مليار دينار في الحساب المصرفي للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن "وزارة المالية الاتحادية أودعت، اليوم الأربعاء 15 أيار 2024، مبلغ 443 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، في فرع البنك المركزي العراقي بأربيل".

وأشار البيان إلى أن "المبلغ هو لتمويل رواتب موظفي وزارات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان وفئات المستحقين لشهر نيسان الماضي.

وقالت دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إنه استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان.

وبحسب بيان دائرة المحاسبة، يشمل التمويل، رواتب المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم.

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