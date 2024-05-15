سیاسة

مسرور بارزاني: حكومة إقليم كوردستان ستقدم الدعم الكامل للمتبرعين ورجال الأعمال

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومالك مجموعة شركات كار الشيخ باز برزنجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومالك مجموعة شركات كار الشيخ باز برزنجي
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مركز الشيخ باز لرعاية المسنين أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن حكومة الإقليم ستقدم الدعم الكامل للمتبرعين ورجال الأعمال.

وقال رئيس الوزراء مسرور بارزاني في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه قام "بافتتاح مركز الشيخ باز لرعاية المسنين في أربيل"، معرباً عن "سعادته لأنه بُني بطريقة متطورة وعصرية".

وعبر رئيس الحكومة "عن أمله في زيادة النماذج المماثلة"، مؤكداً أن "حكومة إقليم كوردستان ستقدم الدعم الكامل للمتبرعين ورجال الأعمال لتقديم مثل هذه الخدمات لمواطنينا".

هذا وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 15 أيار (مايو) 2024، مركز الشيخ باز لرعاية المسنين في أربيل، والذي بناه مالك مجموعة شركات كار الشيخ باز برزنجي.

وبعد جولة تفقدية شملت مختلف أقسامه، ألقى رئيس الحكومة كلمة أمام عدد من كبار السن، ثمّن فيها جهود الشيخ باز في إنشاء هذا المركز المتطور والعصري، كما حثّ رجال الأعمال والميسورين على أن يخطو الخطوة نفسها في تأسيس مراكز ودور مماثلة، بما يسهم في توفير رعاية كريمة للمسنين، ويصب في خدمة مواطني كوردستان.

وفي الختام، دعا رئيس الحكومة إلى احترام المسنين وتقدير دورهم، مشيراً إلى أن أبواب هذه المراكز ستكون مفتوحة لهم، وترحب بكل من يحتاج منهم إلى الدعم والرعاية.

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