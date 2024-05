مسرور بارزاني: حكومة إقليم كوردستان ستقدم الدعم الكامل للمتبرعين ورجال الأعمال

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، أن حكومة الإقليم ستقدم الدعم الكامل للمتبرعين ورجال الأعمال.

وقال رئيس الوزراء مسرور بارزاني في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه قام "بافتتاح مركز الشيخ باز لرعاية المسنين في أربيل"، معرباً عن "سعادته لأنه بُني بطريقة متطورة وعصرية".

وعبر رئيس الحكومة "عن أمله في زيادة النماذج المماثلة"، مؤكداً أن "حكومة إقليم كوردستان ستقدم الدعم الكامل للمتبرعين ورجال الأعمال لتقديم مثل هذه الخدمات لمواطنينا".

Visited the Sheikh Baz Elderly Care Center in Erbil today.



We will support more care centers across the region.



The KRG appreciates investors who continue to give back to our communities. pic.twitter.com/VWN5OMFUYe