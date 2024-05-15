أردوغان مُحذراً: إذا لم تُوقَف إسرائيل فستطمع في أراضي الأناضول

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنّ إسرائيل "ستطمع" بتركيا إذا انتصرت على حماس في قطاع غزة.

ويعدّ أردوغان من أبرز منتقدي الحرب التي تشنّها الدولة العبرية على القطاع الفلسطيني بعد هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وغالباً ما أعرب عن دعمه للحركة معتبراً أنّها تدافع عن أرضها.

وقال الرئيس التركي لنواب حزبه في البرلمان في العاصمة أنقرة "لا تظنوا أنّ إسرائيل ستتوقف في غزة".

وأضاف: إذا لم يتم إيقاف الدولة العبرية "ستطمع عاجلاً أو آجلاً بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة"، في إشارة إلى شبه الجزيرة التركية الكبيرة التي تسمّى أيضاً آسيا الصغرى وتضمّ أكثر من نصف أراضي تركيا.

وتابع أردوغان "سنواصل الوقوف إلى جانب حماس التي تناضل من أجل استقلال أرضها والتي تدافع عن الأناضول".

وأوضح أن "نتنياهو والمشاركون في الإبادة الجماعية بغزة سيحاسبون عن كل قطرة دماء أراقوها وسنتابعهم حتى محاسبتهم أمام القانون".

وكان الرئيس التركي أعلن الإثنين أنّ أكثر من ألف عضو في حماس يتلقّون العلاج في مستشفيات تركية في ظلّ الحرب الجارية في غزة.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35233 قتيلاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إحصاء 60 قتيلاً على الأقل و80 إصابة خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء، لافتة إلى أن "عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79141 جراء الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 221 على قطاع غزة".

المصدر: وكالات