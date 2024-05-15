يان بريم: ملتزمون بتعزيز العلاقات التجارية بين فرنسا وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل الفرنسي لدى أربيل يان بريم، أن العلاقات السياسية بين باريس وأربيل قوية للغاية، مشيراً إلى رغبة بلاده في تعزيز بصمتها التجارية في إقليم كوردستان.

وأعرب يان بريم، في تصريحٍ لـ كوردستان24، "عن سعادته بزيارة غرفة تجارة أربيل، واللقاء برئيس الغرفة وجميع أعضائها، مؤكداً أن "هناك الكثير من العمل المشترك الذي يتعين القيام به".

وأشار القنصل الفرنسي لدى الإقليم إلى "التزامهم بتعزيز العلاقات التجارية بين فرنسا وإقليم كوردستان، مؤكداً أن "القطاع الخاص في الإقليم يجب أن يكون في المقدمة بهذا الصدد".

وأوضح أن "العلاقات السياسية بين باريس وأربيل قوية للغاية، معرباً عن رغبتهم في زيادة البصمة التجارية الفرنسية في إقليم كوردستان، مؤكداً أن هذا التزامهم وأنهم يعملون جاهدين من أجل تحقيقه".