سفين دزيي: على الدوام يسعى إقليم كوردستان إلى نسج علاقات ودية مع دول الجوار

أربيل (كوردستان 24)- أكد سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن الإقليم يسعى دائماً إلى بناء علاقات ودية مع دول الجوار.

وخلال مؤتمر صحفي، تحدث سفين دزيي عن زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى إيران، مؤكداً أن "رئيس الإقليم حظي باستقبال رفيع المستوى".

وأعرب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان عن أمله بأن "يتم معالجة المشاكل والخلافات عبر الحوار".

ويوم الأحد 5 ‌أيار 2024، أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، استجابةً لدعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية.

واصطحب نيجيرفان بارزاني معه خلال الزيارة، وفداً ضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كوردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كوردستان.

وخلال الزيارة، التقى نيجيرفان بارزاني، مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ورئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين الآخرين.