واشنطن: جيفري بيات سيبحث في بغداد وأربيل استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، سيبحث في بغداد وأربيل استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، بخصوص زيارة جيفري بيات إلى العراق وإقليم كوردستان، إن "بيات سيناقش مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب العراق - تركيا".

وأشار البيان إلى أن "بايت سيزور أربيل أيضاً، حيث سيلتقي بالمسؤولين في إقليم كوردستان، وسيناقش قضايا جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإقليم، بالإضافة إلى أهمية استئناف تصدير نفط كوردستان".

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان يمثل أهمية بالنسبة للعراق، حيث يسهم في تعزيز استقلاله وتحقيق اكتفائه الذاتي في مجال الطاقة". كما أشارت إلى أن "نفط إقليم كوردستان سيُسهم بشكل جيد في تعويض الانخفاض في صادرات النفط الروسية إلى أوروبا".

ووصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، اليوم الأربعاء 15 أيار 2024، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وبهذا الصدد، قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي في تدوينة عبر منصة "إكس"، "يسعدني أن أرحب بـمساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات في العراق، حيث يبدأ زيارة مهمة لمتابعة زيارة رئيس الوزراء السوداني الناجحة إلى واشنطن الشهر الماضي، وتعزيز تعاوننا الثنائي في مجال الطاقة".