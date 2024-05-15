سیاسة

انتخاب رئيس جديد للبرلمان.. "النواب العراقي" ينشر جدول أعمال جلسة السبت

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اجتماع سابق لمجلس النواب العراقي
اجتماع سابق لمجلس النواب العراقي
العراق مجلس النواب العراقي انتخاب رئيس جديد للمجلس

أربيل (كوردستان 24)- نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جدول جلستها التي ستنعقد يوم السبت المقبل.

وتضمن الجدول ثلاث فقرات، الأولى: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والعشائر، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام).

أما الثانية: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019. (اللجنة القانونية). 

كما تضمنت الفقرة الثالثة: انتخاب رئيس مجلس النواب.

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