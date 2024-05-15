انتخاب رئيس جديد للبرلمان.. "النواب العراقي" ينشر جدول أعمال جلسة السبت

أربيل (كوردستان 24)- نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جدول جلستها التي ستنعقد يوم السبت المقبل.

وتضمن الجدول ثلاث فقرات، الأولى: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مشروع قانون العطلات الرسمية. (لجنة الأوقاف والعشائر، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام).

أما الثانية: تقرير ومناقشة (قراءة ثانية) مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019. (اللجنة القانونية).

كما تضمنت الفقرة الثالثة: انتخاب رئيس مجلس النواب.