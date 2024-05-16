مؤسسة طبية تصدر إرشادات جديدة لاستهلاك مشروبات الكافيين

أربيل (كوردستان24)- قام المجلس الهندي للأبحاث الطبية أخيرًا بتحديث إرشاداته المتعلقة باستهلاك الشاي والقهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين.

ويركز جانب مهم من المبادئ التوجيهية على توقيت استهلاك هذه المشروبات.

ووفقا لـ ICMR، يجب على الأفراد تجنب شرب الشاي أو القهوة مع وجبات الطعام أو بعد الوجبات مباشرة. وعلى وجه التحديد، يوصى بالامتناع عن تناول مثل هذه المشروبات لمدة ساعة على الأقل قبل الأكل وبعده.

وتنبع هذه النصيحة من النتائج التي تفيد بأن المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تتداخل مع عمليات امتصاص العناصر الغذائية في الجسم. فيما يهدف تحذير ICMR ضد الاستهلاك المفرط إلى منع هذه الآثار الجانبية وتعزيز العادات الغذائية الصحية والأكثر توازناً. وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع ONLYMYHEALTH الطبي المتخصص.

التأثير على امتصاص الحديد وصحة القلب والأوعية الدموية

وتسلط الإرشادات الجديدة الضوء أيضًا على تأثير المشروبات التي تحتوي على الكافيين على امتصاص الحديد. حيث تحتوي المشروبات مثل الشاي على مركبات تعرف باسم العفص، والتي يمكن أن ترتبط بالحديد الغذائي وتجعله غير متاح للامتصاص.

وتحدث عملية الارتباط هذه داخل المعدة ويمكن أن تقلل بشكل كبير من كمية الحديد التي يمتصها الجسم. وبما أن الحديد ضروري لإنتاج الهيموغلوبين والوقاية من فقر الدم، فإن هذا التفاعل يمكن أن يؤدي إلى نقص الحديد وما يرتبط به من حالات صحية مثل فقر الدم، وخاصة في الفئات السكانية الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال.

علاوة على ذلك، يرتبط الاستهلاك المفرط للمشروبات التي تحتوي على الكافيين بالعديد من مشاكل القلب والأوعية الدموية. حيث ان تناول كميات كبيرة من الكافيين بانتظام يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب.

أيضًا، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يسبب اضطرابات في القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب، على الرغم من أن هذه التأثيرات ترتبط عمومًا بمستويات استهلاك عالية جدًا.

التوصيات:

ولمعالجة هذه المخاوف، وضعت ICMR حدًا موصى به لتناول الكافيين يوميًا وهو 300 ملغ.

ولإعطاء صورة أوضح، تحتوي حصة 150 مل من القهوة المخمرة عادة على ما بين 80 إلى 120 ملغم من الكافيين، بينما تقدم القهوة سريعة التحضير حوالى 50 إلى 65 ملغم لكل حصة. ويوفر الشاي، وهو أقل فعالية قليلاً، حوالى 30 إلى 65 ملغ من الكافيين لكل وجبة.

وتعتبر هذه الأرقام حاسمة بالنسبة للأفراد وتجب مراعاتها عند التخطيط لنظامهم الغذائي واستهلاك الكافيين خلال اليوم.

توصيات الكافيين القياسية:

تنصح الإرشادات بعدم شرب الشاي مع الحليب. ويستند هذا الاقتراح إلى بحث يشير إلى أن الحليب يمكن أن يمنع امتصاص بعض مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، مثل الكاتيكين، المعروفة بفوائدها الصحية، بما في ذلك تحسين الدورة الدموية وانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الشريان التاجي وسرطان المعدة.

ويمكن للأفراد الذين يستهلكون الشاي بدون حليب تعزيز الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي.

وفي هذا الاطار، تهدف إرشادات ICMR إلى توجيه الجمهور نحو عادات غذائية صحية تأخذ في الاعتبار الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بالكافيين.