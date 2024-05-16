أتليتيكو يهزم خيتافي بهاتريك غريزمان

أربيل (كوردستان24)- سجل أنطوان غريزمان ثلاثة أهداف ليقود أتليتيكو مدريد للفوز 3-صفر على مضيفه خيتافي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورفع فريق المدرب دييغو سيميوني رصيده إلى 73 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن جيرونا ثالث الترتيب وثلاث نقاط عن برشلونة الثاني الذي خاض مباراة أقل.

وافتتح جريزمان التسجيل في الدقيقة 27 بتسديدة من مدى قريب، ثم ضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من أنخيل كوريا مرت من أمام صامويل لينو لتصل إلى المهاجم الدولي الفرنسي الذي أطلق تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وبعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني أضاف جريزمان الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة من لينو ليسدد من وضع انفرد لتمر الكرة بين قدمي ديفيد سوريا حارس خيتافي وتسكن الشباك.

وتجمد رصيد خيتافي عند 43 نقطة في المركز العاشر.