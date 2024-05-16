أبيكور تؤكد: استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان سيعود بالنفع على جميع العراقيين

أربيل (كوردستان24)- رحبت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور)، بزيارة السفير جيفري بايت، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة إلى العراق.

واعتبرت "أبيكور"، خلال بيان، الزيارة " دلالة قوية أخرى حول ضرورة قيام القادة الحكوميين في بغداد وأربيل، بمتابعة هدفهم المعلن والمتمثل في إعادة اسئناف صادرات النفط من العراق (نفط كوردستان) عبر خط أنابيب العراق – تركيا".

وأضاف البيان: "نحن كرابطة نتفهم أن اجتماعات السفير مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، هي استمرار للمناقشات الأخيرة التي عقدت في واشنطن العاصمة ومؤتمر ميونيخ الأمني".

وتابع: "وبما أن وزارة النفط العراقية، قد أكملت مؤخراً جولتي تراخيص لحقول النفط، تشير هذه الرابطة إلى إنتاج النفط وقدرة التصدير من إقليم كوردستان غيرمستغلة بالشكل الحقيقي مما سيساعد العراق على تحقيق أهدافه التصديرية على المدى القصير والطويل".

وأردف: "تؤكد الشركات الأعضاء في هذه الرابطة أنها على استعداد لاستئناف الصادرات، بشرط التوصل إلى اتفاقيات تنص على ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية والحفاظ على الشروط التجارية والاقتصادية، وهذا الاستئناف في التصدير سيعود بالنفع على جميع المواطنين العراقيين وأصحاب المصلحة لدينا".

خلال البيان نفسه، صرح مايلز كاغنز، المتحدث الرسمي باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان: إن "زيارات السفير جيفري بيات إلى كل من بغداد وأربيل، تؤكد أهمية العمل الفوري والتعاوني من قبل جميع أصحاب المصلحة لاستئناف الصادرات عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا"، وأضاف: "لا تزال الشركات الأعضاء في رابطتنا حريصة على حل مأزق التصدير وسترحب بالدعوة للمشاركة في هذه العملية".