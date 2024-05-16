خبير طاقة: زيارة بايت لبغداد وأربيل متابعة أمريكية للوعود العراقية التي قطعت في واشنطن

أربيل (كوردستان24)- أشار خبير الطاقة محمد هورامي، إلى أهمية زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بايت، إلى العراق وإقليم كوردستان.

وقال هورامي، لـ كوردستان24: " تتابع الولايات المتحدة الوعود التي قُطعت في واشنطن لحل المشاكل مع إقليم كوردستان، وأهمها صادرات النفط".

وأضاف هورامي، اليوم الخميس 16 أيار 2024، أن " الطاقة بشكل عام، والنفط والغاز بشكل خاص، سلع عالمية، وليست محلية، تماما كما تأثرت المعادن الأخرى بالأحداث العالمية، وتغيرت الأسعار والظروف، تأثر النفط والغاز أيضاً".

وتابع: "لقد خطا إقليم كوردستان خطوات جيدة منذ السنوات الماضية إلى اليوم، وآخر دليل على هذه الخطوات هو الشركات العالمية التي تنافست على حقول النفط العراقية، ضمنها شركات الإقليم التي تمكنت من الفوز بثلاثة حقول أحدها حقل للغاز وآخران للنفط والغاز، في مختلف محافظات العراق والموصل والأنبار وميسان".

وأردف: "يبدو أن زيارة بايت كانت معنية بالوعود التي قطعها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته للولايات المتحدة، إضافة إلى لقائه وزير الخارجية، إضافة إلى وزير النفط، وبحث وضع الطاقة بين العراق وواشنطن، بما في ذلك المذكرات الموقعة هناك".

وزاد: " من الواضح أن الولايات المتحدة جادة جدا بشأن الوعود التي قطعت في واشنطن، لذا فهي تتابع تنفيذها، لحل مشاكل إقليم كوردستان، وأهمها صادرات النفط".