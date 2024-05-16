وزير الصحة: طالبنا بإضافة حصة إقليم كوردستان من الأجهزة الطبية إلى الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- تفقد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، بناء مستشفى عام في جمجمال، حيث أعلن عن "مطالبة الوزارة إضافة حصة المعدات الطبية لإقليم كوردستان إلى الميزانية الاتحادية".

وبهدف الدراية التامة بالوضع الصحي، وبناء المستشفى الحكومي، قام برزنجي بزيارة قضاء جمجمال اليوم الخميس 16 أيار 2024، والتقى بالجهات المعنية في القضاء.

ووصف برزرنجي في مؤتمر صحفي بناء مستشفى حكومي عام في جمجمال بالخطوة الهامة والاستراتيجية، مشيراً إلى بناء المستشفى بتكلفة 10 مليون دولار، التي تبرع بها جمال حاجي عليوة، ويضم عدة مراكز طبية.

وبدء بناء المستشفى منذ 7 أشهر تقريبا، ووفقا لبرزنجي، سينتهي المبنى بحلول العام المقبل وقد جاءوا للتحضير للمستشفى من الآن، لتوفير الموظفين والإمدادات الطبية.

يوجد في ناحية جمجمال تسعة أحياء وثلاثة مستشفيات وثلاثة مراكز تخصصية وعدد من المراكز الصحية، وكما أشار برزنجي، فإن كل "هذه الأماكن تحتاج إلى المزيد من المستلزمات الطبية، وقال: " ناقشت مع الجهات المعنية في المنطقة تلبية احتياجاتهم".

حكومة إقليم كوردستان، وفقاً لبرزنجي: "تولي أهمية كبيرة وخاصة للقطاع الصحي في قضاء جمجمال، وخصصت ميزانية خاصة للقطاع الصحي في القضاء".