أمن

عمليات بغداد توضح بشأن مقتل فتاة في اليرموك

author_image Kurdistan24 اربیل
خلية الإعلام الأمني
خلية الإعلام الأمني
العراق

أربيل (كوردستان24)- أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس 16 أيار 2024، توضيحاً بشأن مقتل فتاة قرب نادي اليرموك بجانب الكرخ في بغداد.

وفقاً للتوضيح، "تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية خبر مفاده سائق دراجة نارية يطلق النار على فتاة ويرديها قتيلة في منطقة اليرموك، بجانب الكرخ".

وأضاف: "تود قيادة عمليات بغداد ان توضح بصدد ذلك بأن، قيام أحد الاشخاص (يقود دراجة نارية)  بقتل شقيقتهُ بذريعة (غسل عار)، وذلك بأطلاق النار عليها بالقرب من نادي اليرموك الترفيهي ضمن محلة 610 بجانب الكرخ، ولاذ بالفرار، هذا وتم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، ولازالت قواتنا الامنية تلاحق الجاني لإلقاء القبض عليه وتسليمه الى مركز الشرطة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف