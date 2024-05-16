عمليات بغداد توضح بشأن مقتل فتاة في اليرموك

أربيل (كوردستان24)- أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس 16 أيار 2024، توضيحاً بشأن مقتل فتاة قرب نادي اليرموك بجانب الكرخ في بغداد.

وفقاً للتوضيح، "تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية خبر مفاده سائق دراجة نارية يطلق النار على فتاة ويرديها قتيلة في منطقة اليرموك، بجانب الكرخ".

وأضاف: "تود قيادة عمليات بغداد ان توضح بصدد ذلك بأن، قيام أحد الاشخاص (يقود دراجة نارية) بقتل شقيقتهُ بذريعة (غسل عار)، وذلك بأطلاق النار عليها بالقرب من نادي اليرموك الترفيهي ضمن محلة 610 بجانب الكرخ، ولاذ بالفرار، هذا وتم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، ولازالت قواتنا الامنية تلاحق الجاني لإلقاء القبض عليه وتسليمه الى مركز الشرطة لينال جزاءه العادل وفق القانون".