انطلاق القمة العربية في دورتها الـ33 بالبحرين

أربيل (كوردستان24)- انطلقت، اليوم الخميس، أعمال القمة العربية في دورتها الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة.

ويجتمع القادة العرب، في إطار فعاليات الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية، للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة ومن أبرزها الحرب الصهيونية على غزة، والأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود في المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في مجالات مختلفة.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد دعا إلى عمل عربي مشترك لوقف الحرب الصهيونية على غزة وخلق مسار لإقامة الدولة الفلسطينية.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية التي تم خلالها التوافق على مسودة البيان الختامي.

وستنظر القمة العربية في البحرين في عدد من مشاريع القرارات والمقترحات المقدمة من الدول العربية، من بينها الدعوة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بحسب مشروع لبيان القمة.

ودعت مسودة المشروع إلى ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وخروج قوات الاحتلال الصهيونية من جميع مناطق القطاع، وعلى رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وجاء في نص المسودة قبيل انعقاد القمة العربية "ندعو المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لدفع جهود السلام وصولا إلى تحقيق حل الدولتين".

ورفضت المسودة أي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت المسودة بتمكين منظمات الأمم المتحدة وخصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من العمل والقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، وأكدت على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وخروج القوات الاحتلال الصهيونية من جميع مناطق القطاع.

كما دعت مسودة المشروع إلى التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان.