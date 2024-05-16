العراق يستضيف الدورة الـ (34) للقمة العربية في عام 2025

(كوردستان 24)- أعلن رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أن العراق سيستضيف الدورة الـ (34) للقمة العربية في عام 2025.

وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال عقد القمة العربية الـ33 في البحرين، "نلتقي اليوم بالتزامن مع تداعيات عدوان الكيان الصهيوني على غزة"، مبيناً أن ما تفعله إسرائيل "يعد إبادة جماعية بكل المقاييس".

وجدد "وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"، داعياً "جميع الأطراف المتنازعة بالسودان إلى الحوار من أجل حل الأزمة".

كما جدد الرئيس العراقي "دعم العراق الكامل للبنان من أجل الوصول للاستقرار السياسي والاقتصادي، ودعمه أي خطوات لحصول الشعب اليمني على الاستقرار"، داعياً "المجتمع الدولي لمساعدة الدول التي تضررت بسبب المناخ".

وأشار إلى أن "العراق، يرفض الانتهاكات التي تطال أراضيه أو استخدامها للاعتداء على الآخرين".

وطالب "جميع الأطراف المتنازعة في السودان للجوء إلى الحوار، فيما جدد وقوف العراق إلى جانب الشعب اللبناني في تجاوز الأزمة الاقتصادية".

ودعا رشيد "المجتمع الدولي لمساعدة الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية"، مشيراً إلى أن "العراق يشهد اليوم ثورة اقتصادية وخدمية تتبناها الحكومة".