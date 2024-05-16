بلاسخارت: لا يزال الفساد مستمراً في العراق.. ومؤسساته ليست على النحو المطلوب

(كوردستان 24)- أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، أن الفساد لا يزال مستمراً في العراق، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن مؤسساته ليست على النحو المطلوب.

وقالت بلاسخارت خلال إحاطتها الأخيرة الخاصة بالعراق أمام مجلس الأمن الدولي، تابعتها كوردستان24، إن العراق يتمتع بفرص كبيرة بفضل موقعه الجغرافي.

وأكدت الممثلة الأممية أن العراق قد شهد تغييرًا جذريًا عن الوضع الذي كان عليه قبل 20 عاماً، مشيرة إلى أنه ما زال في طور النهضة ويحقق تقدماً، لكن مع وجود تحديات مستمرة ومؤسساتٍ لم تصل إلى مستوى الكفاءة المطلوب، وبالتالي يجب تحقيق تغيير في البلاد.

وأشارت إلى وجود فساد وتدخلات عسكرية وجماعات غير قانونية في العراق، مشيرةً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على مكافحة هذا التدخل، لكن من المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت، مضيفةً: لا يزال هناك استبعاد لبعض المكونات في المجتمع العراقي، وهذه السياسة تخدم مصالح شريحة من المجتمع.

ولفتت إلى أن زيادة عدد حالات إعدام الأشخاص المدانين بـ "أعمال إرهابية" في العراق تشكل مصدر قلق، مؤكدةً ضرورة حماية أمن الناس وحقوقهم، وشددت على ضرورة أن يلتزم العراق بالتزاماته وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.