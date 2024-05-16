سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة

author_image Kurdistan24
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بايت

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 16 أيار (مايو) 2024، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بايت.

وتناول الاجتماع الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، سبل تطوير وتعزيز قطاع الطاقة في إقليم كوردستان والعراق، بما في ذلك الاستفادة من الطاقة النظيفة والمتجددة، ومناقشة الخطط والمشاريع الهادفة للنهوض بقطاع الكهرباء في العراق وإقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على أهمية استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان، خاصة وأن إيقافها كبّد الخزينة العامة للعراق خسائر بمليارات الدولارات.

وبعد ختام الاجتماع، أجرى رئيس الحكومة ومساعد وزير الخارجية الأمريكي جولة ميدانية في محطة كهرباء (ماس غلوبال) في بيرداود، ومحطة وحقل خورمالة التابع لمجموعة شركات كار كروب في محافظة أربيل، حيث تجولا في أقسام كلا الموقعين.

ثم أدلى الجانبان بتصريح صحفي شددا فيه على أهمية النهوض بقطاع الطاقة في العراق وإقليم كوردستان، من خلال استخدام الطاقة النظيفة وحماية البيئة والحد من تلوث الهواء.

وثمّن رئيس الحكومة اهتمام الولايات المتحدة بتطوير قطاع الطاقة في العراق وإقليم كوردستان، وأعرب عن تقديره لدعمها لتحقيق خطوات وتقدم أفضل في هذه القطاعات.

من جهته، أبدى مساعد وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده لكوردستان قوية ومتطورة في إطار العراق الاتحادي.

وأعرب عن إعجابه بتطور صناعة الطاقة في هذه المنطقة، ووصفها بأنها تواكب وتلبي المعايير الدولية والعالمية، كما عقد مقارنة بينها وبين بعض مناطق إنتاج النفط في بلاده، بالقول: "عندما أنظر إلى المشهد هنا، فإنه يذكرني بما موجود في ولاية أوكلاهوما ولكن بشكل مصغر".

8639853698536598365839
8635298362856856
8963985326859638956
8963985362589632589632
5869869865285268658
56389653256832658
86398532958398659
8632985325986328596
5782389325878562
582386593285632536582
1100101010101010101010
5872368932685963298562
563698532583258236
10101020202020202020
8563298328532658632
865398362695836958395
856328956328563569832
7852873286593583685
758263986326589325896325983
01104255252524215411425
8693983985632859698
658386932583265983958
8659329853295869532
74744758588585588558
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف