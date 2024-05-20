أمن

الطيران الحربي التركي يقصف قرية زانايان بناحية دينارته في دهوك

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24، بأن الطيران الحربي التركي قصف مساء اليوم الاثنين، قرية زانايان بناحية دينارته في محافظة دهوك، دون معلومات عن حجم الخسائر.

يأتي ذلك، بينما دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد داعش، جيمس جيفري، في وقتٍ سابق، إلى ضرورة أن تنسّق تركيا مع العراق خلال هجماتها ضد حزب العمال الكوردستاني.

وخلال عدة تصريحاتٍ للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على قصف تركيا مواقع للكوردستاني داخل أراضي إقليم كوردستان، اعتبر جيفري أن تركيا تحارب الإرهاب ولها الحق في ذلك، لكن هجماتها يجب أن تكون بالتنسيق مع العراق.

 

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