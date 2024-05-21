إيران تعلن تشييع رئيسي وعبداللهيان في طهران الأربعاء المقبل

أربيل (كوردستان24)- اعلن مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للشؤون التنفيذية "محسن منصوري"، تعطيل الدوام الرسمي على صعيد البلاد، يوم الأربعاء المقبل، وأيضاً إلغاء امتحانات نهاية السنة المدرسية بدءاً من يوم غد الثلاثاء حتى نهاية الاسبوع الجاري.

وفي تصريح له، لفت منصوري بان "مراسم تشييع شهداء الخدمة، رئيس الجمهورية الإسلامية ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، وباقي مرافقي الرئيس الايراني الذين ارتقوا اثر حادث المروحية في شمال غرب البلاد، ستقام بمدن تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية- شمال غرب) وطهران، وقم (جنوب العاصمة طهران) وبيرجند (بمحافظة خراسان الجنوبية – جنوب شرق) ومشهد (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق)".

واوضح هذا المسؤول: "بعد تشكيل لجنة التشييع، تم اتخاذ القرار بان تقام هذه المراسم للجثامين الطاهرة لشهداء الخدمة صباح الأربعاء المقبل في طهران، على ان تنقل في الساعات الاخيرة من الليل الى مصلى الامام الخميني (رض) بالعاصمة لتوديعها، ومن ثم سيتم صباح الخميس المقبل نقل الجثامين الى محافظة خراسان الجنوبية لتشييعها، ومنها سيتم نقل الجثامين الى مدينة مشهد حيث سيتم يتم تشييعها وتوارى الثرى بجوار الامام الرضا (ع) ليل الجمعة".

كما اشار منصوري الى تشييع الشهداء غداً الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا، في مدينة قم المقدسة مرورا بمرقد السيدة المعصومة (س).