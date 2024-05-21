الأمين العام يعين بلاسخارت كمنسق خاص للبنان

أربيل (كوردستان24)- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، عن تعيين السيدة جينين هينيس- بلاسخارت، من هولندا كمنسق خاص جديد لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (أونسكول).

وتخلف جينين، يوانا فرونتسكا، من بولندا والتي أعرب الأمين العام عن امتنانه لها على التزامها وقيادتها لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

تشغل جينين حاليا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (منذ عام 2018)، وتأتي السيدة هينيس-بلاسخارت إلى هذا المنصب بخبرة أكثر من 25 عاما في الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط.

وقبل ذلك كانت وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017)- وهي أول امرأة تتقلد هذا المنصب، كما عملت سابقا عضوة في مجلس النواب الهولندي (2010-2012) وكعضو في البرلمان الأوروبي (2204-2010)، كما عملت السيدة هينيس-بلاسخارت مع المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا وأيضا في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.

وتتقن هينيس-بلاسخارت اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية بالإضافة إلى لغتها الأم الهولندية.