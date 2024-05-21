إقليم كوردستان يشهد 1،292 حادثة حريق وغرق وسقوط منذ بداية 2024

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أنه ومنذ بداية عام 2024، تم تسجيل أكثر من 1292 حادثة حريق وغرق وانهيارات أرضية وغيرها من الحوادث في جميع أنحاء إقليم كوردستان، مما أسفر عن فقد أكثر من 62 شخصاً لحياتهم.

وقال سركوت كارش، مدير دائرة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني، لدائرة الإعلام والمعلومات: "منذ بداية العام الحالي تم تسجيل أكثر من 1،292 حادثة حريق وغرق وغيرها في جميع المحافظات والإدارات المستقلة، كالتالي:

محافظة أربيل 358 حادث

إدارة سوران المستقلة 351 حادث

محافظة السليمانية 217 حادث

إدراة كرميان المستقلة 132 حادث

محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة 115 حادث

إدارة رابرين المستقلة 98 حادث

محافظة حلبجة 21 حادث

وقال رئيس قسم الإعلام في الدفاع المدني في الإقليم، لدائرة الإعلام والمعلومات: نتيجة هذه الحوادث توفي 62 شخصاً على النحو التالي:

إدارة رابرين المستقلة 17

محافظة أربيل 16

محافظة دهوك 9

إدارة كرميان المستقلة 8

محافظة السليمانية 8

إدارة سوران المستقلة 1

إدارة زاخو المستقلة 1

محافظة حلبجة 1

آكري 1