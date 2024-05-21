تسهيلات التشكيلة الحكومية التاسعة شجعت على تسجيل 8 آلاف و274 شركة جديدة

أربيل (كوردستان24)- ساهمت تسهيلات التشكيلة الحكومية التاسعة، في إقليم كوردستان، في تسجيل 8274 شركة جديدة منذ انطلاقها، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الشركات في الإقليم.

وقال مدير المديرية العامة لتسجيل الشركات، بلند محمد، لدائرة الإعلام والمعلومات: "رغم الأزمة الاقتصادية والضغوطات التي يرزح تحتها إقليم كوردستان، شهد الإقليم تسجيل عددٍ ملحوظ من الشركات".

وأضاف: "خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة وحدها، تم تسجيل 8،274 شركة، أي ثلث العدد الكلي للشركات المسجلة في اقليم كوردستان، وهناك 36،567 شركة في اقليم كوردستان، منها 32،23 شركة محلية، فضلا عن 3،405 فروع لشركات اجنبية، اضافة الى ذلك، 1،139 شركة اخرى هي فروع لشركات عراقية في اقليم كوردستان".

تعود أسباب الزيادة في تسجيل الشركات إلى عدة إجراءات تم تضمينها في أولوية عمل التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان ومنها:

أولا: صياغة القوانين 11 و12 و13 و14 المتعلقة بقوانين المجال التجاري وقانون النقابات العمالية وقانون وزارة التجارة.

ثانيا: إصدار العلامة التجاري رقم 15 هو أحد أسباب زيادة تسجيل الشركات المحلية والأجنبية.

ثالثا: رقمنة نظام تسجيل الشركة حتى يتمكن صاحب العمل من استكمال جميع إجراءات التسجيل في أقل من 24 ساعة.

رابعا: تخفيض تكلفة التمويل بنسبة 80٪ من تسجيل الشركة.

خامسا: تنفيذ الإجراء رقم 1 في عام 2021؛ وبحسب التوجيه، فقد سهل جدا على الشركات في وسط وجنوب العراق الاستثمار في إقليم كوردستان.

ويشير مدير المديرية العامة لتسجيل الشركات إلى أنه على الرغم من انخفاض تكلفة تسجيل الشركات، فقد زادت الإيرادات بنسبة 50٪ تقريبا، حيث تم تسجيل 20،200 شركة في عام 2022 وأكثر من 3،000 في عام 2023.

وقد أدى هذا التغيير إلى زيادة فرص العمل وخلق فرص عمل كبيرة، مما أدى إلى وجود عدد كبير من العمال في إدارة الضمان الاجتماعي.