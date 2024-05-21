مجتمع

الرئاسة السورية تعلن إصابة السيدة الأولى بسرطان الدم "اللوكيميا"

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أسماء الأسد
أسماء الأسد
سوریا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء 21 أيار 2024، أنه بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تمّ تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

وبينت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم أن "السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج".

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن " أسماء الأسد ستخوض هذه المرحلة العلاجية بكل إرادة وعزيمة وإيمان بالله".

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