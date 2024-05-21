أربيل.. وضع حجر الأساس لمشروع طريق دارتوو – بنسلاوة

أربيل (كوردستان24)- بتكلفة مليار و445 مليون دينار، وضع حجر الأساس لمشروع الطريق المزدوج دارتو – بنسلاوة، ومن المقرر انتهاء العمل فيه خلال 200 يوم.

بحضور وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، وعدد من المسؤولين، وضع حجر الأساس لمشروع طريق دارتوو – بنسلاوة، اليوم 21 أيار 2024.

ووفقا لعوني: "الطريق سيوفر خدمة كبيرة لسكان داراتو". وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان، وبأوامر وتعليمات من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ستواصل تقديم الخدمات لمدن وبلدات إقليم كوردستان".

وقال ساسان عوني في جزء آخر من حديثه، "جميع أقسامنا في وزارة البلديات والسياحة في محافظة أربيل، في أي مكان يحتاج إلى خدمات، ستكون هناك ولن نهمل خدمة الأهالي".