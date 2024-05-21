اقتصاد

مجلس النواب يتسلم جداول الموازنة من الحكومة

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مبنى مجلس النواب العراقي
مبنى مجلس النواب العراقي
العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء 21 أيار 2024، عن تسلم المجلس جداول الموازنة من الحكومة.

وقالت الدائرة في بيان، إن "الأمين العام لمجلس النواب صفوان بشير الجرجري، تسلم اليوم، جداول الموازنة من الحكومة".

وأضافت أن "الجرجري أحال الجداول الى رئاسة مجلس النواب".

وصوت مجلس الوزراء العراقي، الأحد 19 أيار 2024، على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، معلناً إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "مجلس الوزراء صوت على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، واحالها إلى مجلس النواب لإقرارها".

وعقد مجلس الوزراء، الأحد، جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "مجلس الوزراء عقد اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف، أن "الجلسة تهدف لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة

 

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