المحكمة الاتحادية تتبرأ من رواتب موظفي إقليم كوردستان الـ 3 المتأخرة لعام 2023: ليست ضمن اختصاصنا

أربيل (كوردستان24)- تبرأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، من حل النزاع حول رواتب موظفي إقليم كوردستان المتأخرة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وقالت إنها "ليست ضمن اختصاصنا".

واجتمعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، 21-05-2024، لمناقشة عدة دعاوى، منها دعوى تتعلق بدفع رواتب موظفي كوردستان عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي للأشهر (10، 11 و12).

وكان جهة الإدعاء، قد طلبت من المحكمة الاتحادية العليا في العراق حسم نزاع الرواتب الثلاثة، وإلزام مجلس الوزراء العراقي بدفع الرواتب الثلاثة، لكن المحكمة الاتحادية العليا قالت إن "هذا الموضوع ليس من اختصاص المحكمة".

وفي وقت سابق، قال هونر جمال، المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، لـ"كوردستان24" حول صرف الرواتب للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني طلب دفع هذه الرواتب الثلاثة في كتاب رسمي، لكن كما قال "حتى الآن لم نتلق ردا إيجابيا على كيفية التعامل مع هذه الرواتب". وهذا يعني أن العراق لم ينفق هذه الأموال لأن قانون الموازنة لم ينفذ".