السعودية.. إضافة اللغة الكوردية إلى إرشادات الحج والعمرة يدخل حيز التنفيذ

أربيل (كوردستان24)- دخلت إضافة اللغة الكوردية، إلى إرشادات الحج والعمرة حيز التنفيذ.

وكان وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وافق، على إضافة اللغة الكوردية، إلى إرشادات الحج والعمرة خلال مؤتمر ومعرض شؤون الحج والعمرة في جدة.

وقال مدير عام الحج والعمرة في إقليم كوردستان نياز راغب نقشبندي، إنهم حضروا مؤتمر الحج والعمرة في مدينة جدة السعودية، بدعوةٍ رسمية من هيئة الحج والعمرة العراقية.

وأضاف في مقابلةٍ مع كوردستان 24: قدّم ممثلو الدول برامجهم وأفكارهم حول الحج والعمرة، ونقلنا مطالب الشعب الكوردي إلى وزير الحج والعمرة السعودي، بضرورة وضع تعليمات وتوجيهات باللغة الكوردية خلال العمرة والحج.

وأكد الشيخ راغب نقشبندي أن وزير الحج والعمرة السعودية "وافق على الطلب بكل سرور، وقرر العمل على تنفيذه بجدية".

في سياقٍ متصل، أشار مدير عام الحج والعمرة في إقليم كوردستان إلى أن 65 ألف شخص من كوردستان توجهوا خلال عام 2023 إلى المملكة العربية السعوي لأداء العمرة.

وترأس الشيخ نقشبندي وفداً برفقة 50 شركة للحج والعمرة بإقليم كوردستان للمشاركة في المؤتمر الذي انطلق برعاية وزارة الحج والعمرة السعودية في الـ 8 يناير كانون الثاني الجاري بمدينة جدة.

وشارك في المؤتمر وفود الدول الإسلامية من معظم أنحاء العالم، للاستفادة من أحدث التقنيات والآليات التكنولوجية لتحسين جودة خدمات الحج والعمرة.

وتنظم وزارة الحج والعمرة السعودية مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة، خلال الفترة من 8 ولغاية 11 كانون الثاني يناير 2024 في مدينة جدة.

وخلال المؤتمر، ستُقام العديد من الدورات وورش العمل لوفود من جميع أنحاء العالم، وسيشارك وفد إقليم كوردستان بشكلٍ فعَّال للاستفادة من الخبرة والإجراءات الجديدة، إضافةً إلى رقمنة نظام الحج والعمرة في المستقبل.