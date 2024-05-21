قائد القوات الألمانية في كوردستان: استقرار الإقليم يهمُّنا

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد القوات الألمانية بإقليم كوردستان، لارس بيرسيكوفسكي، إن قوات بلاده العاملة في الإقليم منذ 2015، تعمل على مبدأين، الأول مساعدة القوات المحلية في القتال ضد داعش، والثاني دعمها في إعادة تنظيم القوات الأمنية وتطوير قدراتها، خاصةً البيشمركة.

وأكّد بيرسيكوفسكي، اليوم الثلاثاء، خلال حديثٍ لوسائل إعلام محلية، بينها كوردستان24، أن بلاده "تدعم إعادة تنظيم قوات البيشمركة ودمج الوحدتين 70 و80 ضمن جيشٍ موحد وتحت إدارة حكومة إقليم كوردستان".

مشيراً إلى أن ألمانيا "أنشأت مؤخراً، مستشفى خاص بقوات البيشمركة بمحافظة أربيل، لتقديم العلاج وتطبيب جرحى ومرضى البيشمركة".

في غضون ذلك، أكّد قائد القوات الألمانية بإقليم كوردستان أن بلاده "قدّمت الدعم اللوجستي الميداني للبيشمركة وزوّدتهم بالمعدات العسكرية، وذلك ضمن اتفاق التعاون المشترك".

ووصف بيرسيكوفسكي استقرار إقليم كوردستان بـ"المهم جداً".

وقال: استقرار إقليم كوردستان يهمُّنا.

معتبراً في الوقت ذاته، أنه من الضروري وجود تنسيق جيد وعلاقات عسكرية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لحماية المناطق المحررة من سيطرة داعش.