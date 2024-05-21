بتوصيةٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني.. إنشاء حديقة رَشكين بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- بتوصيةٍ من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتم إنشاء حديقة "رَشكين" في أربيل.

وتبلغ تكلفة المشروع 15 مليار دينار من ضمن ميزانية مكتب رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، بمساحة تقدّر بنحو 120 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن تشرف وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ المشروع، من خلال لجنةٍ خاصة شكّلتها الوزارة.

ويتكوّن المشروع من:

1- يبلغ سور الحديقة 1600 متر

2- تحتوي الحديقة على كراج للسيارات

3- إنشاء كافيتيريا اثنتين حديثة

4- إنشاء مسارات للجري وركوب الدراجات

5- إنشاء خزانين للمياه سعة 300 متر مكعب

6- إنشاء آبار مياه بعمق 500 متر

7- أعمال النظام الكهربائي وإنارة الحديقة

8- التشجير وزراعة ألف شجرة وعشب دائم الخضرة وعشرات الآلاف من الزهور