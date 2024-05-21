الدفاع المدني يكشف حصيلة الحوادث في إقليم كوردستان منذ بداية 2024

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مديرية الدفاع المدني بإقليم كوردستان، عن وقوع أكثر من 1292 حادثاً في مختلف محافظات الإقليم منذ بداية عام 2024، شملت الحرائق والانهيارات الأرضية والغرق.

وقال مدير قسم الإعلام في مديرية الدفاع المدني، سركَوت كارَش، إن محافظة أربيل شَهِدت وقوع 358 حادثاً، وإدارة سوران المستقلة 351 حادثاً، ومحافظة السليمانية 217 حادثاً، وإدارة كرميان المستقلة 132 حادثاً.

بينما شهدت محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة 115 حادثاً، وإدارة رابرين المستقلة 98 حادثاً، في حين شهدت محافظة حلبجة 21 حادثة، بحسب ما أكّده مدير قسم الإعلام.

وأشار كارَش إلى أن تلك الحوادث تسببت بوفاة 62 شخصاً في عموم إقليم كوردستان، بينهم 17 شخصاً في إدارة رابرين المستقلة، و16 في أربيل، و9 أشخاص في دهوك، و8 في السليمانية.

بينما توفي 8 أشخاص في إدارة كرميان المستقلة، وحالة وفاة واحدة في كلٍ من إدارتي سوران وزاخو المستقلتين، وحالة واحدة أيضاً في محافظة حلبجة وأخرى في قضاء آكري.