قهوجي تدعو المفوضية لزيادة مقاعد المكونات في برلمان إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعت نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي، مفوضية الانتخابات العراقية بمراجعة قرارها وزيادة مقاعد المكونات في برلمان إقليم كوردستان، وعدم توزيعها على عدة دوائر انتخابية.

وقالت قهوجي في مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، حضرته كوردستان24، إنه من الضروري أن تكون هناك انتخابات تحمي مؤسسات إقليم كوردستان، وتحظى بمشاركة فعالة لكافة المكونات في برلمان الإقليم.

واعتبرت نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني أنه "لا توجد عدالة في توزيع مقاعد المكونات"، مؤكّدةً أنهم سيستمرون في جهودهم ويطالبون المفوضية بمراجعة قرار توزيع المقاعد.

وأوضحت قهوجي أن حزبها سيشارك في الجولة السادسة من انتخابات برلمان إقليم كوردستان، على أن تتم إعادة النظر في توزيع مقاعد المكونات.

وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي.

في حين نقضت تظلم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها والتي ألغتها المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وقررت الهيئة منح مكونات الإقليم من المسيحيين والتركمان خمسة مقاعد ضمن المقاعد الـ100 داخل برلمان كوردستان وفق الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعد واحد في محافظة دهوك.