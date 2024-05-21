آنو جوهر يردُّ على المحكمة الاتحادية بآيةٍ قرآنية بعد تقليص مقاعد الكوتا

أربيل (كوردستان 24)- خاطب رئيس التحالف المسيحي، آنو جوهر عبدوكا، المحكمة الاتحادية بآيتين من سورة "الصف" في القرآن الكريم.

جاء ذلك، ردّاً على صدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات بشأن تقليص عدد مقاعد الكوتا الخاصة بالمسيحيين والتركمان إلى أقل من النصف وتوزيعها على المحافظات دون الأخذ بنظر الاعتبار توزيع الكثافة السكانية للمسيحيين.

ونشر جوهر عبر حسابه في منصة (إكس): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ.

وقررت الهيئة القضائية للانتخابات، منح مكونات الإقليم خمسة مقاعد في برلمان كوردستان من أصل 100 حال خوضهم التنافس الانتخابي.

في حين نقضت تظلّم تلك المكونات بشأن المقاعد الـ11 المخصصة لها والتي ألغتها المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

ووزّعت الهيئة القضائية للانتخابات المقاعد الخمسة وفق الآتي: مقعدان في محافظة أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعدٌ واحد في محافظة دهوك.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ. — Ano Abdoka ܐܢܘ 𒀭آنو (@AnoAbdoka) May 21, 2024

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أكدت في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن الهيئة القضائية للانتخابات أصدرت قراراً بتاريخ 20 أيار 2024، تضمّن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن رد التظلم المقدم من ممثلي المكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان، الخاص بانتخابات إقليم كوردستان 2024.

جاء ذلك، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية الـمقاعد الـ 11 الواردة في المادة الأولى من قانون انتخابات إقليم كوردستان، رقم 1 لسنة 1992 المعدل وعليه يتكون برلمان كوردستان من 100 مقعد.