صحة وبیئة

رئيس الوزراء مسرور بارزاني يوافق على تزويد مستشفى جومان بجهاز "المفراس"

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جهاز التصوير الطبقي المحوري
جهاز التصوير الطبقي المحوري
کوردستان التصوير الطبقي المحوري المفراس

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تزويد مستشفى جومان العام بجهاز (المفراس- CT-scan) أو التصوير الطبقي المحوري.

جاء ذلك بعد طلبٍ رسمي من وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان والتي أعلنت في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني وافق على تأمين جهاز التصوير الطبقي المحوري بقيمة 1.2 مليار دينار.

 وسبق أن زوّدت حكومة الإقليم مستشفى كويسنجق (كويه) بجهاز التصوير الطبقي المحوري، وذلك بقرارٍ من رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الإقليم، سركار سورجي، إن رئيس الوزراء وبطلبٍ من وزارة الصحة، زوّد مستشفى كويسنجق بجهاز (المفراس- CT-scan) أو التصوير الطبقي المحوري.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن رئيس حكومة إقليم كوردستان زوّد مستشفى شقلاوة العام أيضاً بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

معتبراً أن تزويد المستشفيين بهذين الجهازين المهمين سيخففان الضغط والروتين عن مواطني كويسنجق وشقلاوة وضواحيهما.

 

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