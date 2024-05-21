رجل أعمال يمنح متضرري سوق قيصري بأربيل 80 محلاً و50 كشكاً مجاناً

أربيل (كوردستان 24)- دعماً لحكومة إقليم كوردستان، أعلن أحد رجال الأعمال في أربيل عن استعداده لمنح متضرري سوق قيصري بعض المحلات والأكشاك مجاناً، لحين الانتهاء من ترميم السوق.

وقال مالك تابلو مول، إبراهيم طاهر عبد الله في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إنه سيقدم 80 محلاً تجارياً و50 كشكاً لمتضرري سوق قيصري مجاناً لمدة عام كامل.

وأشار عبد الله إلى أنه عندما سيمنحهم المحلات التجارية والأكشاك، ستكون جميع الخدمات مجانية لمدة عام، وبعد هذه الفترة، سيكون لهم الحرية في الإقامة بالمركز التجاري أم مغادرته.

وأضاف: إعادة ترميم سوق القيصري في أربيل، ستستغرق وقتاً، لذلك أقدّم هذه المساعدة للتجار المتضررين لمواصلة أعمالهم في تابلو مول.

ودعا عبد الله متضرري سوق قيصري الراغبين بالحصول على محل أو كشك، مراجعة إدارة مول تابلو مول اعتباراً من يوم الـ 22 مايو أيار الجاري.

وفي الـ 5 مايو أيار الجاري، اندلع حريقٌ ضخم في سوق قيصري وسط أربيل أتى على أكثر من 228 محلاً تجارياً و7 مخازن.